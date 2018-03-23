2018-03-23T15:33:39+03:00
Авто

Госдума уточнила, кого именно будут лишать водительских прав за езду в пьяном виде

Новый законопроект одобрен парламентариями и вступит в силу через 90 дней после официального опубликования
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Водители теперь не отделаются только лишь "продувкой" на трезвостьВодители теперь не отделаются только лишь "продувкой" на трезвостьФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Депутатами Государственной думы России уточнено, как именно будет определяться степень опьянения нетрезвых водителей. Соответствующий законопроект принят в третьем чтении и вступит в силу через 90 дней после его опубликования.

Согласно принятому 23 марта документу, привлечение водителя к административному наказанию станет возможным, если в его крови обнаружат 0,3 и более грамма абсолютного этилового спирта на один литр крови.

При этом отмечается, что новым законом не изменяется ранее утверждённое значение для определения факта алкогольного опьянения при выдохе — 0,16 промилле.

По действующим нормам опьянение водителя фиксируется в несколько стадий. Сначала измеряется наличие спирта в выдохе алкометром. Если водитель не соглашается с результатом, то его направляют к врачу, где берут на анализ мочу. При нахождении гражданина без сознания на наличие алкоголя проверяется кровь. При этом данный анализ не учитывался.

Напомним, что в соответствии с действующим российским законодательством, наказанием за нетрезвую езду является штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.

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