Савченко рассказала об условиях содержания в киевском СИЗО

СЕГОДНЯ 14:29 2018-03-23T14:30:04+03:00

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Украинские следственные изоляторы хуже российских. Такое мнение высказала задержанная накануне в Киеве депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

Напомним, в марте 2016 года Савченко была осуждена в России на 22 года тюремного заключения по делу об убийстве журналистов в Донбассе.

Теперь нардеп получила возможность оценить условия содержания и в украинском СИЗО. По ее словам, в камере за ней ведется круглосуточное видеонаблюдение.

«Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали… в некоторых моментах даже хуже чем СИЗО у врага», - заявила Савченко журналистам перед заседанием суда в Киеве.

«О какой евроинтеграции мы говорим, если наши СИЗО хуже, чем российские?», - возмутилась депутат.

Как сообщал сайт «КП», накануне Савченко задержали в Киеве сразу после заседания Верховной Рады, на котором ее лишили депутатской неприкосновенности. По версии генпрокуратуры Украины, вместе со своими сторонниками она разрабатывала план нескольких терактов в правительственном квартале, в том числе с применением тяжелого вооружения — гранатометов и минометов.

Савченко ранее призналась, что действительно вывозила оружие с территории Донбасса, а также рисовала схемы планируемые терактов. Однако, по ее словам, все это было «сюрреализмом и провокацией» с целью показать украинским властям «что они тоже смертны». Народному депутату грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.