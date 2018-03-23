2018-03-23T14:48:44+03:00
Происшествия

Во Франции при захвате заложников террорист ранил двух человек

Министр внутренних дел страны выехал к месту происшествия
Алексей КАРЕЛИН
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Полиция оцепила район, в котором произошел захват заложников.Полиция оцепила район, в котором произошел захват заложников.Фото: REUTERS
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На юге Франции неизвестный захватил в заложники посетителей супермаркета. Очевидцы говорят, что слышали выстрелы и крик вошедшего о том, что он из ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации). Позже группировка взяла на себя ответственность за происшествие.

Как сообщает BFTM.TV, на полу супермаркета лежат двое раненных. К месту происшествия выдвинулось 140 сотрудников полиции, а также спасатели. Полиция оцепила район и просила никому не входить в него.

Министр внутренних дел Франции написал в своем микроблоге Twitter, что скоро прибудет к месту происшествия. Префектура написала, что проводится спецоперация, на время которой просила местных жителей не приближаться к опасному району.

Позже сайт телеканала сообщил, что злоумышленик остался в супермаркете один. Прокуратура Парижа начала расследование теракта.

Кроме того, известно о случае стрельбы по сотруднику CRS. Связан ли он с терактом, неизвестно.

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