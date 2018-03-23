2018-03-23T16:23:36+03:00
Общество

Заключенным позволят работать вне колоний

Предприятия обеспечат условия труда и жилья, но платить за общежитие арестанты будут сами
Алексей КАРЕЛИН
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Сегодня в российских колониях-поселениях содержат больше 26900 человек.Сегодня в российских колониях-поселениях содержат больше 26900 человек.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Часть арестантов получат возможность работать за пределами мест заключения. Предприятия, в то м числе и частные, предоставят заключенным специальные общежития для жилья и создадут условия для труда. Заключенные будут получать зарплаты, часть которой пойдет на оплату жилья. Соответствующий законопроект подготовили сенаторы Дмитрий Шатохин и Юрий Фабричный.

Перемены коснутся арестантов из колоний-поселений и приговоренных к принудительным работам. Предприятия будут подписывать с заключенными трудовые договора. Если арестант не нарушал дисциплину, он получит право запросить у начальника колонии разрешение на проживание в собственной или арендованной квартире. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже поддержала законопроект.

Сегодня в российских колониях-поселениях содержат больше 26900 человек, из них работают около 20,5 тысяч, указано в пояснительной записке к документу. Заключенные получают за труд около 5,2 тысяч рублей, но после принятия поправок смогут зарабатывать больше. Кроме того, с увеличившимся доходом арестанты смогут быстрее покрыть причиненный ущерб и заслужить условно-досрочное освобождение, пишут «Известия».

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