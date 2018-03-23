Джона Сноу из "Игры престолов" обнаружили пьяным в Париже на проезжей части

СЕГОДНЯ 17:40 2018-03-23T17:43:33+03:00

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Звезда культового сериала "Игра престолов", британский актер Кит Харингтон разгуливал по Парижу в сильном подпитии и босиком. В таком состоянии его обнаружили местные журналисты, которые не преминули сразу запечатлеть артиста на фото и выложить в Сети.

Как выяснилось, Харингтон перед появлением на улице провел несколько часов в баре со своим знакомым. Когда мужчин совсем уже заштормило, они решили отправиться восвояси. Пока друг Харингтона голосовал на дороге, тот безмятежно разгуливал неподалеку, пытаясь справиться с силой гравитации и не распластаться на асфальте.Который, к слову сказать, был довольно замусорен. Тогда-то молодой человек и попал в объектив папарацци. В итоге мужчин увез водитель Uber-такси.

Стоит отметить, что подобный пьяный выход в народ Харингтона не первый. В начале года звезда «Игры престолов» устроил дебош в одном из баров Нью-Йорка. Актер спорил с другими посетителями, стучал по бильярдному столу и хватал чужие кии, не давая людям играть. В итоге секьюрити пришлось попросту выставить актера-хулигана за дверь, чем нимало его раасстроили.

Британский актер Кит Харингтон известен по роли бастарда Джона Сноу в сериале "Игра престолов". В 2017 году он стал одним из самых высокооплачиваемых актеров телевидения, получая 1,1 миллиона долларов за каждый эпизод сериала.