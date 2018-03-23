СЕГОДНЯ 20:46 2018-03-23T20:46:51+03:00

Минобороны КНР обвинило США в нарушении суверенитета Китая и подрыве международной безопасности Фото: REUTERS

Ранее американский эсминец USS Mustin прошел в 12 милях от рифа Мисчиф в архипелаге Спратли, чтобы продемонстрировать «свободу судоходства»

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Министерство обороны КНР обвинило американских военных в нарушении суверенитета Китая и подрыве безопасности вблизи спорных островов Спратли в Южно-Китайском море.

Ранее американские официальные лица ообщили, что эсминец ВМС США USS Mustin прошел в 12 милях от рифа Мисчиф в архипелаге Спратли, чтобы продемонстрировать «свободу судоходства» в регионе.

В свою очередь Минобороны КНР подтвердило, что 23 марта американский эминец самовольно зашел в акваторию вблизи островов в Южно-Китайском море, над которыми Пекин «обладает неоспоримым суверенитетом».

«Очередное самовольное вторжение американского военного корабля в акваторию китайских островов в Южно-Китайском море является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Китая, нарушением основополагающих принципов международных отношений и угрозой миру и стабильность в регионе», - говорится в официальном заявлении китайского ведомства.

Как сообщал сайт «КП», китайские власти весьма болезненно реагируют на действия иностранных военных судов вблизи островов Спратли, на которые претендуют также Вьетнам, Малайзия, Брунеей и Филиппины.

Чтобы подкрепить свои притязания на архипелаг, Китай с 2014 года начал строительство в спорных водах искусственных островов, на которых обустраиваются аэродромы, системы ПРО и другая военная инфраструктура.

Отмечается, что на шельфе вблизи спорных островов обнаружены богатые залежи углеводородов.