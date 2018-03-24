Голодающую Савченко будут в украинском СИЗО кормить насильно

СЕГОДНЯ 11:58 2018-03-24T11:58:37+03:00

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Находящуюся под арестом Надежду Савченко будут кормить в СИЗО насильно. Об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко. По словам министра, в случае если народный депутат, как и предупреждала, будет следовать объявленной накануне голодовке, то она будет находиться под пристальным вниманием врачей.

"В соответствии с законодательством у нас есть четкий регламент обращения с теми задержанными, кто не употребляет пищу. Такие арестованные находятся под медицинским наблюдением.", - сказал Петренко в эфире одного из украинских телеканалов.

Отвечая на вопрос журналистов, могут ли Савченко кормить принудительно, министр ответил, что если возникнет такая необходимость, то «для поддержания жизнеспособности организма голодающего арестанта, такая возможность предусмотрена».

В середине марта Генпрокуратура Украины обвинила Надежду Савченко в подготовке теракта в здании Верховной рады. После чего, по представлению следствия парламентарии сняли со своей коллеги депутатскую неприкосновенность. 23 марта киевский суд отправил Савченко под арест в СИЗО на два месяца, после чего она заявила о начале голодовки.