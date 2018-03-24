Алине Загитовой после неудачи на ЧМ по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала меньше есть
Татьяна Тарасова после поражения россиянки Алины Загитовой на чемпионате мира по фигурному катанию, дала свой комментарий об итогах выступления спортсменки. Загитова, которая еще месяц назад была первой в Пхенчхане на Олимпиаде, заняла пятое место на турнире в Милане. Победа осталась за канадкой Кейтлин Осмонд. - После Олимпийских игр Загитова выросла на три сантиметра. Она этого не понимает. Никакого пубертата нет. Просто надо поменьше есть. Когда ты вырастаешь, мышцы чуть-чуть не успевают за твоим ростом, и у тебя теряется координация, - заявила Татьяна Тарасова во время прямого эфира Первого канала. Напомним, что Алина Загитова в этом сезоне выиграла чемпионат Европы в Москве и Олимпиаду в Пхенчхане. А вот на чемпионате мира ей не противостояла ее напарница по катку Евгения Медведева - она восстанавливается после травмы, врачи порекомендовали покой на два месяца. Впервые с 2013 года российские фигуристки не выиграли медалей на чемпионате мира.