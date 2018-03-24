2018-03-24T13:31:45+03:00
Спорт

Алине Загитовой после неудачи на ЧМ по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала меньше есть

Известный тренер прокомментировала выступление спортсменки в Милане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments7
Алина Загитова на ЧМ по фигурному катанию.Алина Загитова на ЧМ по фигурному катанию.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Татьяна Тарасова после поражения россиянки Алины Загитовой на чемпионате мира по фигурному катанию, дала свой комментарий об итогах выступления спортсменки. Загитова, которая еще месяц назад была первой в Пхенчхане на Олимпиаде, заняла пятое место на турнире в Милане. Победа осталась за канадкой Кейтлин Осмонд. - После Олимпийских игр Загитова выросла на три сантиметра. Она этого не понимает. Никакого пубертата нет. Просто надо поменьше есть. Когда ты вырастаешь, мышцы чуть-чуть не успевают за твоим ростом, и у тебя теряется координация, - заявила Татьяна Тарасова во время прямого эфира Первого канала. Напомним, что Алина Загитова в этом сезоне выиграла чемпионат Европы в Москве и Олимпиаду в Пхенчхане. А вот на чемпионате мира ей не противостояла ее напарница по катку Евгения Медведева - она восстанавливается после травмы, врачи порекомендовали покой на два месяца. Впервые с 2013 года российские фигуристки не выиграли медалей на чемпионате мира.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Госдуме прокомментировали советы Трампу выслать российских дипломатов
Возглавить театр «Табакерка» предложили Владимиру Машкову
Песков о вербовке Савченко спецслужбами России: Это полная чушь
Голодец рассказала о подготовке к визиту в Россию премьер-министра Японии
Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию "Гран-При Австралии"
Экс-замглавы ФБР Эндрю Маккейб рассказал, что узнал о своём увольнении из СМИ
Эксперт прокомментировал информацию о возможной высылке российских дипломатов из 20 стран Европы
Песков рассказал, когда начнется реализация программы Путина
Голодающую Савченко будут в украинском СИЗО кормить насильно
Песков опроверг сообщение о письме Скрипаля с просьбой вернуться в Россию
Россия предложила Японии создать «зеленый коридор» для фармацевтических компаний
Испания требует от Финляндии выдать беглого Пучдемона
Россия и Китай открыли в Пекине совместный центр по защите интеллектуальной собственности
Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета в связи с заходом американского эсминца в Южно-Китайское море
Во Франции скончался полицейский, обменявший себя на заложника при теракте в супермаркете
Пекин заявил о готовности защищать свои торговые интересы
Новый советник Трампа планирует провести масштабные кадровые чистки
Трамп в очередной раз запретил трансгендерам служить в армии США
СМИ узнали, что у Uber были проблемы с беспилотниками еще до аварии в Аризоне
Тренер Алины Загитовой рассказал, что ожидает спортсменку после неудачи на чемпионате мира
СМИ: Около 20 стран Европы планируют выслать российских дипломатов
Погода в Москве на 24 марта 2018 года: ожидается до 1 градуса тепла
КНДР согласилась обсудить с Южной Кореей подготовку к встрече лидеров стран
Виталий Кличко подумывает принять участие в выборах президента Украины
Трампу рекомендуют выслать российских дипломатов из США
Сербы высказали свое отношение к вступлению в НАТО
Трамп испытывает отвращение к усам Болтона
Тигр из Москвы убил самку в зоопарке Копенгагена