Алине Загитовой после неудачи на ЧМ по фигурному катанию Татьяна Тарасова посоветовала меньше есть

СЕГОДНЯ 12:42 2018-03-24T13:31:45+03:00

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Татьяна Тарасова после поражения россиянки Алины Загитовой на чемпионате мира по фигурному катанию, дала свой комментарий об итогах выступления спортсменки. Загитова, которая еще месяц назад была первой в Пхенчхане на Олимпиаде, заняла пятое место на турнире в Милане. Победа осталась за канадкой Кейтлин Осмонд. - После Олимпийских игр Загитова выросла на три сантиметра. Она этого не понимает. Никакого пубертата нет. Просто надо поменьше есть. Когда ты вырастаешь, мышцы чуть-чуть не успевают за твоим ростом, и у тебя теряется координация, - заявила Татьяна Тарасова во время прямого эфира Первого канала. Напомним, что Алина Загитова в этом сезоне выиграла чемпионат Европы в Москве и Олимпиаду в Пхенчхане. А вот на чемпионате мира ей не противостояла ее напарница по катку Евгения Медведева - она восстанавливается после травмы, врачи порекомендовали покой на два месяца. Впервые с 2013 года российские фигуристки не выиграли медалей на чемпионате мира.