Главой парламента Италии впервые стала женщины
Председателем верхней палаты парламента Италии стала 71-летняя Мария Элизабетта Альберти Казеллати. За политика проголосовало подавляющее большинство депутатов.
Таким образом, впервые за всю многолетнюю историю Итальянской республики второй по значимости после президента высший пост в стране займет представительница слабого пола.
Мария Элизабетта Альберта Казеллати является членом партии «Вперед, Италия!», основателем и лидером которой является несгибаемый патриарх итальянской политики, медиамагнат Сильвио Берлускони. Впервые она была избрана сенатором еще в далеком 1994 году.
Как сообщают итальянские СМИ, у нового спикера итальянского парламента отличное юридическое образование. Кроме того, она является «железной сторонницей Берлускони», соглашаясь с "кавальере" буквально по всем тезисам внешней и внутренней политики.
В начале марта в Италии прошли выборы в парламент, а также глав местного сомоуправления.