Главой парламента Италии впервые стала женщины

СЕГОДНЯ 16:37 2018-03-24T16:38:07+03:00

На посту спикера парламента Италии мог бы вполне оказаться Сильвио Берлускони, но ему по закону запрещено занимать выборные должности Фото: REUTERS

Второй по значимости после президента высший пост в стране займет "железная сторонница Берлускони"

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Председателем верхней палаты парламента Италии стала 71-летняя Мария Элизабетта Альберти Казеллати. За политика проголосовало подавляющее большинство депутатов.

Таким образом, впервые за всю многолетнюю историю Итальянской республики второй по значимости после президента высший пост в стране займет представительница слабого пола.

Мария Элизабетта Альберта Казеллати является членом партии «Вперед, Италия!», основателем и лидером которой является несгибаемый патриарх итальянской политики, медиамагнат Сильвио Берлускони. Впервые она была избрана сенатором еще в далеком 1994 году.

Как сообщают итальянские СМИ, у нового спикера итальянского парламента отличное юридическое образование. Кроме того, она является «железной сторонницей Берлускони», соглашаясь с "кавальере" буквально по всем тезисам внешней и внутренней политики.

В начале марта в Италии прошли выборы в парламент, а также глав местного сомоуправления.