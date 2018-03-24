2018-03-24T16:38:07+03:00
В мире

Главой парламента Италии впервые стала женщины

Второй по значимости после президента высший пост в стране займет "железная сторонница Берлускони"
Евгений ЧЕРНЕНКО
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На посту спикера парламента Италии мог бы вполне оказаться Сильвио Берлускони, но ему по закону запрещено занимать выборные должностиНа посту спикера парламента Италии мог бы вполне оказаться Сильвио Берлускони, но ему по закону запрещено занимать выборные должностиФото: REUTERS
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Председателем верхней палаты парламента Италии стала 71-летняя Мария Элизабетта Альберти Казеллати. За политика проголосовало подавляющее большинство депутатов.

Таким образом, впервые за всю многолетнюю историю Итальянской республики второй по значимости после президента высший пост в стране займет представительница слабого пола.

Мария Элизабетта Альберта Казеллати является членом партии «Вперед, Италия!», основателем и лидером которой является несгибаемый патриарх итальянской политики, медиамагнат Сильвио Берлускони. Впервые она была избрана сенатором еще в далеком 1994 году.

Как сообщают итальянские СМИ, у нового спикера итальянского парламента отличное юридическое образование. Кроме того, она является «железной сторонницей Берлускони», соглашаясь с "кавальере" буквально по всем тезисам внешней и внутренней политики.

В начале марта в Италии прошли выборы в парламент, а также глав местного сомоуправления.

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