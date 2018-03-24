2018-03-24T16:45:57+03:00
Политика

Константин Райкин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Актера внесли в черный список из-за посещения Крыма
Дарья ИВАШКИНА
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Российский актер и руководитель московского театра «Сатирикон» Константин РайкинРоссийский актер и руководитель московского театра «Сатирикон» Константин РайкинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В субботу, 24 марта, стало известно, что актер и руководитель московского театра «Сатирикон» Константин Райкин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец», который известен тем, что публикует личные данные так называемых «врагов Украины».

Как выяснилось, создатели портала включили артиста в свой черный список из-за посещения Крыма, который Киев до сих пор считает своей территорией, хотя полуостров уже несколько лет входит в состав РФ. Кроме того, Киев решил наказать актера за «участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины», а также за поддержку воссоединения Крыма с РФ.

Отметим, в базе данных сайта «Миротворец» уже значатся имена многих российских артистов. В частности, как сообщал сайт kp.ru, ранее в черный список попали писатель-юморист Евгений Петросян, певица Надежда Бабкина, рэпер Баста, Лолита Милявская, певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять нашу страну на песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, и многие другие.

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