Bloomberg: Трамп готов выслать российских дипломатов из США

СЕГОДНЯ 19:24 2018-03-24T19:24:21+03:00

Однако, как отмечает американское агентство, окончательное решение по этому вопросу пока не принято

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В субботу, 24 марта, в зарубежных СМИ появилась информация о том, что в ближайший понедельник, 26 марта, президент США Дональд Трамп может объявить о высылке «десятков» российских дипломатов в связи с инцидентом в британском Солсбери.

Как выяснилось, американский лидер готов пойти на такие меры, приняв во внимание рекомендации своих советников, сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника. «Президент Дональд Трамп готовится выслать десятки российских дипломатов из США», - пишет агентство.

Между тем источники подчеркнули, что окончательное решение по этому поводу пока не принято. Так как глава Соединенных Штатов сначала намерен понять, готовы ли союзники в Европе поддержать Вашингтон и также начать высылать дипломатов РФ.

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