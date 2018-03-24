2018-03-24T19:53:38+03:00
Политика

Посольство РФ: Лондон фактически подтвердил разработку отравляющих веществ

В диппредставительстве нашей страны прокомментировали заявление главы британской секретной лаборатории в Портон-Дауне
Дарья ИВАШКИНА
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Посольство России в ЛондонеПосольство России в ЛондонеФото: REUTERS
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В посольстве России в Великобритании прокомментировали заявление главы секретной лаборатории британского министерства обороны в Портон-Дауне Гэри Эйткенхеда о строжайших мерах контроля на объекте. Как заметил пресс-секретарь российского диппредставительства, Эйткенхед фактически подтвердил, что в лаборатории ведутся разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ.

При этом в дипмиссии обратили внимание на то, что глава британской лаборатории не стал отрицать наличие запасов химоружия. «Примечательно, что Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А-234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипалей и сержанта Бейли», - говорится на сайте посольства РФ.

Также там отмечается, что теперь Москва намерена «с новой силой» требовать от Лондона раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ. «Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне», - приводит сайт российской дипмиссии слова своего представителя.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 марта в Портон-Дауне побывали эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая вызвалась помочь в расследовании инцидента в Солсбери.

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