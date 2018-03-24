Савченко пожаловалась омбудсмену Украины на видеонаблюдение и тонированные окна в камере

СЕГОДНЯ 20:02 2018-03-24T20:43:59+03:00

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В субботу, 24 марта, представители уполномоченного Верховной рады по правам человека пообщались с депутатом Надеждой Савченко, арестованной по подозрению в подготовке терактов в Киеве.

Как стало известно, в ходе встречи подозреваемая попросила горячую воду в душе, а также пожаловалась на видеонаблюдение и тонированные окна в камере. Причем, как сообщается на сайте омбудсмена, просьба о горячей воде была удовлетворена. Что касается жалоб Савченко, то правозащитники проверили ее замечания, но «никаких грубых нарушений прав и свобод не обнаружили».

Также выяснилось, что в настоящее время на здоровье нардеп не жалуется. «Надежда Савченко сообщила, что объявила голодовку, последний раз она поела вечером 23 марта. На данный момент жалоб на здоровье с ее стороны нет», - говорится на сайте уполномоченного Верховной рады по правам человека.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Савченко задержали в минувший четверг, 22 марта, по подозрению в подготовке терактов и госпереворота. А в пятницу Шевченковский районный суд Киева арестовал украинского депутата на два месяца - до 20 мая.