Журнал Time поместил на обложку Путина в короне

СЕГОДНЯ 21:21 2018-03-24T21:23:19+03:00

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В субботу, 24 марта, стало известно, что президент России Владимир Путин вновь попал на обложку журнала Time. Как ожидается, номер с изображением главы нашего государства поступит в продажу 2 апреля.

Между тем пример обложки уже опубликован на сайте издания. На ней российский лидер изображен в деловом костюме и с короной на голове. Также на фото присутствует надпись: «Восходящий царь». Судя по обложке, одним из основных материалов нового номера Time будет статья Михаила Зыгаря с заголовком «Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте».

Стоит отметить, что Путин появится на обложке всех версий журнала, кроме американской.

Обложка нового номера журнала Time. Фото: сайт европейской версии журнала Time

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, к столетнему юбилею Октябрьской революции британский журнал The Economist также поместил на обложку своего номера президента РФ в образе царя. Тогда Владимир Путин был изображен с эполетами из ракет, орденами в форме Крыма и красной звезды.