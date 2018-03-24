Оригинально остановивший драку упитанный кот стал звездой интернета

СЕГОДНЯ 21:48 2018-03-24T22:00:18+03:00

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Разнявший драку толстый кот стал звездой сети. В настоящее время в интернете набирает популярность видео, на котором упитанный кот весьма оригинальным образом предотвратил драку между двумя своими собратьями.

На кадрах видно, как два кота готовятся к схватке: около минуты они стоят и пристально смотрят друг на друга, издавая агрессивные звуки. Однако конфликт завершился, лишь едва начавшись: оппоненты успели обменяться только первыми ударами. Затем же в кадре появляется толстый питомец-миротворец. Толстяк медленно подходит к враждующим и внезапно заваливается рядом с ними на бок. После этого драка прекращается: один из агрессоров вообще уходит, а второй переключает все свое внимание на упитанного собрата и еще долго изумленно смотрит на толстяка.

Толстый кот мигом остановил драку.Кот-миротворец оригинальным образом остановил драку двух своих собратьев

Кстати, стоит отметить, что видео с неудавшейся кошачьей дракой появилось в сети еще осенью 2017 года, однако внимание пользователей оно привлекло только сейчас - после того как было опубликовано на портале Reddit.