2018-03-24T22:35:00+03:00
В мире

На грузинском горнолыжном курорте выпал красный снег

Синоптики считают, что произошло это из-за песчаных бурь в Африке и на Ближнем Востоке
Дарья ИВАШКИНА
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Фото: со страницы горнолыжного курорта Годердзи в FacebookФото: со страницы горнолыжного курорта Годердзи в Facebook
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В субботу, 24 марта, в высокогорном грузинском регионе Аджария выпал красный снег.

В сети уже появились снимки, сделанные на горнолыжном курорте Годердзи. На кадрах, опубликованных на странице курорта в Facebook, отчетливо виден красноватый оттенок снега.

Как выяснилось, причиной такого необычного природного явления стали песчаные бури в Северной Африке и в странах Ближнего Востока. Как считают специалисты, в Грузии просто выпал снег с частицами пыли, принесенными ветрами со Средиземноморья в черноморский регион.

Фото: со страницы горнолыжного курорта Годердзи в Facebook

Фото: со страницы горнолыжного курорта Годердзи в Facebook

Причем мелкая пыль не только выпадает вместе с осадками, но и висит в воздухе. По словам очевидцев, небо над некоторыми районами Грузии затянуло желтой дымкой.

Между тем по заверениям синоптиков, «цветной дождь» как и «цветной снег» не представляют абсолютно никакой опасности ни для людей, ни для экологии.

Кстати, как сообщает «Интерфакс», осадки с частицами пыли также были замечены в ряде районов Краснодарского края России.

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