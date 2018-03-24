На грузинском горнолыжном курорте выпал красный снег
В субботу, 24 марта, в высокогорном грузинском регионе Аджария выпал красный снег.
В сети уже появились снимки, сделанные на горнолыжном курорте Годердзи. На кадрах, опубликованных на странице курорта в Facebook, отчетливо виден красноватый оттенок снега.
Как выяснилось, причиной такого необычного природного явления стали песчаные бури в Северной Африке и в странах Ближнего Востока. Как считают специалисты, в Грузии просто выпал снег с частицами пыли, принесенными ветрами со Средиземноморья в черноморский регион.
Фото: со страницы горнолыжного курорта Годердзи в Facebook
Причем мелкая пыль не только выпадает вместе с осадками, но и висит в воздухе. По словам очевидцев, небо над некоторыми районами Грузии затянуло желтой дымкой.
Между тем по заверениям синоптиков, «цветной дождь» как и «цветной снег» не представляют абсолютно никакой опасности ни для людей, ни для экологии.
Кстати, как сообщает «Интерфакс», осадки с частицами пыли также были замечены в ряде районов Краснодарского края России.