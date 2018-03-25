2018-03-25T11:07:56+03:00
Политика

СМИ сообщили о планах России построить автомобильный мост в КНДР

Сооружение может быть возведено через реку Туманная, которая расположена на границе между двумя странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Заседание корейско-российской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и техникиЗаседание корейско-российской межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и техникиФото: REUTERS
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Американские СМИ сообщили о том, что Россия планирует возвести автомобильный мост, который соединит территорию Дальнего Востока и Северную Корею. Это позволит гражданам прокладывать путь напрямую из одной страны в другую, а не ездить через Китай.

Между тем, по данным Washington Post, строительство сооружения может начаться в районе реки Туманная, протекающей на границе между государствами. Именно там сейчас проходит железнодорожный мост Дружбы, который был построен в 1959 году.

Автомобильного же сообщения между Россией и КНДР просто не существует, зато между Китаем и Северной Кореей открыто целых 23 контрольно-пропускных пункта для транспорта. Через них и осуществляется обмен товарами.

В настоящее время торговлю между нашими странами мешают ввести введенные в отношении Пхеньяна санкции ООН. Однако, как сообщает WP, данная ситуация, вероятно, может измениться в скором времени, раз КНДР и Россия начали переговоры о начале строительства второго моста.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в октябре прошлого года Москва присоединилась к резолюции ООН и ввела санкции, серьезно ограничивающие сотрудничество нашей страны с Северной Кореей.

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