Стинг, Шэгги и Кайли Миноуг: Королева Елизавета II отмечает 92-летие

СЕГОДНЯ 15:47 2018-03-25T15:54:53+03:00

Билеты на праздничный концерт находятся в открытом доступе, а их стоимость составляет всего $32-60

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Королева Великобритании Елизавета II организовывает очередную грандиозную вечеринку. В этот раз поводом для проведения мероприятия стал день рождения правительницы, которой исполняется 92 года.

Праздничный концерт состоится 21 апреля 2018 года в лондонском "Альберт-холле". Уже сейчас известно, что на мероприятии выступят Стинг, Кайли Миноуг, Шегии, а также рэпер Крейг Дэвид, британский эстрадный певец Том Джонс и группа Ladysmith Black Mambazo. Будет ли на вечеринке присутствовать кто-либо еще из королевской семьи, кроме самой королевы, пока неизвестно.

Между тем, посетить данное мероприятие могут абсолютно все, кто купят билеты, которые находятся в свободной продаже. Их стоимость варьируется в пределах 32-60 долларов. Посмотреть концерт можно будет также по телеканалу BBC, передает TravelLeisure.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что летом прошлого года Елизавета II также разрешила проведение закрытой вечеринки для сотрудников королевского двора и их гостей в Виндзорском замке. Главной темой мероприятия стало творчество некогда очень популярной группы ABBA.