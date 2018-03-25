Женщина погибла в Подольске от упавшей с крыши глыбы льда

СЕГОДНЯ 19:56 2018-03-25T19:56:58+03:00

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‍В воскресенье, 25 марта, в подмосковном Подольске погибла женщина от упавшей с крыши глыбы льда. Как уточнили в областном главке Следственного комитета России (СКР), речь идет о 36-летней местной жительнице.

«Сегодня в Подольске возле подъезда жилого дома обнаружено тело 36-летней местной жительницы с травмами в области головы. Предварительно установлено, что на женщину с крыши упала глыба льда и снега», - говорится в сообщении главного следственного управления СКР по Московской области.

Также там отмечается, что в настоящее время правоохранители осматривают место происшествия и опрашиваются очевидцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в феврале лед, упавший с крыши в Санкт-Петербурге, травмировал двухлетнюю девочку.