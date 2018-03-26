Вооруженный мечом мужчина напал на полицейского в Манчестере

СЕГОДНЯ 11:20 2018-03-26T11:20:27+03:00

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В Англии вооруженный мечом мужчина напал на полицейского и нанес ему удар. Инцидент произошел в Манчестере.

Как рассказали очевидцы, мужчина разгуливал с холодным оружием почти метровой длины прямо по улицам. Полицейских насторожил этот факт и они подошли пообщаться с опасным проходим. Однако англичанин был настроен агрессивно и сразу бросился на стражей порядка. Один из полицейских получил серьезную травму, ему потребовалась медицинская помощь. Мужчину госпитализировали в одну из городских больниц.

Другим сотрудникам полиции удалось задержать нападавшего. Им оказался 23-летний местный житель, передает сайт телеканала «Звезда».

Сообщается, что после происшествия были перекрыты некоторые дороги в районе Уолли Рейндж на время проведения расследования, передает телеканал «360».

Это не первый случай в Англии, когда на правоохранителей нападают с холодным оружием. В августе прошлого года в центре Лондона на полицейский патруль напал еще один мужчина с мечом.