2018-03-26T11:36:30+03:00
Звезды

В Великобритании установили первый в мире памятник Дэвиду Боуи

Скульптуры вмонтировали в музыкальные колонки, которые проигрывают песни артиста
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Cкульптуру вмонтировали в музыкальные колонки, откуда каждый час звучат песни Боуи.Cкульптуру вмонтировали в музыкальные колонки, откуда каждый час звучат песни Боуи.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Рок‐певцу и автору песен Дэвиду Боуи установили первый в мире памятник. Бронзовая скульптура появилась в британском городе Эйлсбери. Здесь артист увековечен в своих наиболее известных сценических образах.

Памятник с надписью «Земной посланник» установлен в самом центре города. Именно здесь исполнитель презентовал свои четвертый, а затем и пятый студийные альбомы.

Интересно, что скульптуру вмонтировали в музыкальные колонки, откуда каждый час звучат песни Дэвида Боуи, передает сайт телеканала «Звезда».

Напомним, легендарный артист скончался в возрасте 69 лет в январе 2016 года. Причиной смерти исполнителя стал рак печени, с которым Боуи боролся долгое время.

Музыкант вошел в сотню величайших исполнителей рок-музыки всех времен, его также включили в десятку самых успешных музыкантов в истории поп-музыки Великобритании, передает телеканал «360».

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