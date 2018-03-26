Фотографии сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове: эксклюзивные кадры из кинозала

СЕГОДНЯ 14:03 2018-03-26T14:22:51+03:00

Разбор завалов на месте происшествия продолжается. В распоряжении "Комсомолки" оказались фотографии сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове [эксклюзив «КП»]

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В понедельник, 26 марта, появились фотографии сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове изнутри здания. На кадрах видны обгоревшие сиденья в кинозале и аттракционы.

Напомним, возгорание началось накануне на верхних уровнях четырехэтажного торгового центра, где расположены несколько кинозалов, детский развлекательный центр, фитнес-центр и кафе.

Последствия пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". ФОТО Предоставлено "КП"

По последним данным, число погибших в результате пожара составило 64 человека. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков. В Следственном комитете сообщили, что за медицинской помощью обратились 44 человека, а 16 человек числятся пропавшими без вести. В городских больницах находятся 10 пострадавших, 26 человек получают лечение амбулаторно. По этому делу задержаны и допрошены четыре человка, отметили в СК РФ.

Пожар в «Зимней вишне» является одним из крупнейших в России за последние 100 лет по числу погибших.