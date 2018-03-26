Ангела Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

СЕГОДНЯ 15:12 2018-03-26T15:12:21+03:00

Германия скорбит с Россией в связи с трагедией в Кемерово Фото: REUTERS

Весь немецкий народ скорбит вместе с родными и близкими погибших, заявила канцлер Германии [видео]

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Свои соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове выразила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Со слов главы немецкого государства, все произошедшее восприняли в ФРГ, как свое собственное горе.

"Люди в Германии и я лично с ужасом восприняли сообщения о серьезном пожаре в Кемерово, при котором погибли и пострадали так много людей", — заявила Меркель в телеграмме с соболезнованиями, адресованной президенту РФ Владимиру Путину.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар на последнем верхнем этаже комплекса, где располагалось несколько кинотеатров и детских городков. В результате огненная стихия унесла жизни 64 человек, тела нескольких человек могут оставаться под завалами. Сейчас ведутся их активные поиски.

Свои соболезнования в связи со случившимся выразили главы ряда ведущих мировых держав. В посольстве США в Москве назвали произошедшее «ужасающим событием».