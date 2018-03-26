2018-03-26T08:03:07+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Ягланд от имени Совета Европы выразил соболезнования России в связи с трагедией в Кемерово

Генсек СЕ сказал, что глубоко потрясен гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн ЯгландГенеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн ЯгландФото: REUTERS
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Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд «от имени всего Совета Европы» выразил искренние соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово. По данным на утро понедельника, число погибших возросло до 48 человек.

«Я глубоко потрясен из-за разрушительных новостей, пришедших из Сибири сегодня вечером. Мы думаем обо всех невинных людях, пострадавших от этой катастрофы, о жертвах, их семьях и друзьях. Слова не могут описать боль, которую испытывают многие люди», - цитирует его заявление РИА Новости.

Сочувствие в связи с ужасной трагедией в Кемерово выразил также канцлер Австрии Себастьян Курц.

«Мои соболезнования родным и друзьям жертв страшного пожара в торговом центре в Кемерове. Трагично, что столько детей погибли или пропали без вести. Я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», - написал он на своей странице в Twitter.

Как ранее писал сайт kp.ru, утром замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщил, что, по уточненным данным, жертвами пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стали 48 человек. Ранее сообщалось, что Без вести пропавшими считаются 64 человека, в том числе 41 ребенок.

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Судьба ребят спустя 10 часов после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» неизвестна (подробности).

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В кемеровских больницах сейчас находятся десятки пострадавших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». У большинства из них легкое отравление дымом, случаи ожогов единичны (подробности).

Комментарии постадавших при пожаре в кемеровском торговом комплексе.

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