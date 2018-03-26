2018-03-26T08:22:45+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово

Число погибших при пожаре в Кемерове составило 48 человек

Уточненные данные сообщил замглавы МЧС Владлен Аксенов
Екатерина БОЛГОВА
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Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово унес жизни 48 человекПожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово унес жизни 48 человекФото: REUTERS
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Замглавы МЧС России Владлен Аксенов сообщил, что, по уточненным данным, при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибли 48 человек.

"Всего при обследовании здания торгового центра было обнаружено и подтверждена гибель 48 человек, 19 из них в настоящее время уже направлены в учреждения судебно-медицинской экспертизы",- сказал Аксенов.

Он отметил, что к настоящему моменту спасатели полностью обследовали здание, но работы продолжаются: "есть очаги возгораний небольшие, их ликвидируют".

По словам вице-губернатора Кемеровской области Владимира Чернова, все затраты по похоронам жертв происшествия власти "возьмут на себя". Он добавил, что по вопросу финансовой помощи пострадавшим решение будет принято позже.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков подчеркнул, что первый этап поисково-спасательных работ на месте происшествия должен быть завершен до 18:00 по местному времени.

В городских больницах остаются 12 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, еще 36 человек находятся на амбулаторном лечении, передает "Интерфакс".

Как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 25 марта, произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Открытое горение было ликвидировано к утру понедельника.

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