2018-03-26T15:34:04+03:00
Политика

Защита Савченко обжаловала ее арест

В Незалежной украинского парламентария подозревают в подготовке теракта в здании Рады
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Суд арестовал Надежду Савченко на время следствия по делу о подготовке теракта в РадеСуд арестовал Надежду Савченко на время следствия по делу о подготовке теракта в РадеФото: REUTERS
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Защита внефракционного депутата Верховной Рады Украины Надежды Савченко обжаловала решение Шевченковского суда Киева, поместившего парламентария под арест на два месяца. Об этом журналистам поведал адвокат народного избранника Виктор Чевгуз.

"По номеру 1627/7, от сегодняшнего числа зарегистрирована наша апелляция. Через два-три дня должна быть назначена к рассмотрению. Как только попадёт к судье, помощник мне позвонит и скажет мне, на какой день и время", — цитируют слова юриста украинские СМИ.

О том, что решение киевского суда будет обжаловано, накануне заявили в руководстве партии "Народная платформа Надежды Савченко", которая была создана парламентарием.

Генпрокуратура Украины считает Савченко организатором подготовки теракта в стенах Верховной рады. В отношении народного депутата возбуждено сразу несколько уголовных производств. Сама депутат все обвинения в свой адрес отвергает.

20 марта Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Надежду Савченко на два месяца. Это стало возможным после того, как по представлению Генпрокуратуры Рада проголосовала за снятие с народного парламентария депутатской неприкосновенности.

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