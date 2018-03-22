Надежду Савченко задержали в зале заседаний Рады

СЕГОДНЯ 15:19 2018-03-22T15:19:35+03:00

Депутаты дали согласие на привлечение ее к уголовной ответственности

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Депутата Верховной рады Надежду Савченко задержали прямо в зале заседаний украинского парламента.

Ранее стало известно, что депутаты дали согласие на лишение Савченко депутатской неприкосновенности и привлечение ее к уголовной ответственности. Она же заявила, что не откажется от звания Героя Украины.

"Положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы? Или отказаться от Звезды Героя, как многие хотят? Люди, которые меня поддерживают, говорят: не отдавай звезду… Нет, не предам. Это звание дается нелегко", — сказала Савченко с трибуны.

Решение Рады депутат приняла с улыбкой и сдала карточку для голосования.

Напомним, ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Савченко готовила теракты против высшего руководства страны, а также предлагала участие в них офицерам ВСУ.