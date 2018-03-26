2018-03-26T15:41:12+03:00
Политика

В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономике

Документ вводит в Гражданский кодекс (ГК) РФ понятие "цифровые деньги"
Екатерина БОЛГОВА
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В Госдуму внесли законопроект о цифровой экономикеВ Госдуму внесли законопроект о цифровой экономикеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Государственную думу внесли законопроект о цифровой экономике. Документ вводит в Гражданский кодекс (ГК) РФ понятие "цифровые деньги" и регулирует определение смарт-контрактов.

Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Как сообщается в пояснительной записке к документу, опубликованному в электронной базе данных нижней палаты парламента, законопроект содержит только нормы гражданского права. Отмечается, что без этих норм невозможно любое регулирование рынка "цифровых объектов".

"В частности, будет обеспечена судебная защита прав, возникающих в отношениях по поводу таких объектов, в том числе защита их обладателей от злоупотреблений. Будут устранены существующие сегодня условия для использования таких объектов в целях вывода активов в нерегулируемую цифровую среду и увода из-под обращения взыскания", - говорится в пояснительной записке.

По мнению авторов законопроекта, включение цифровых прав в число объектов гражданских прав сформирует правовую основу для построения системы норм о налогообложении таких объектов.

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