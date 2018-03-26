Эксперт объяснил успех Мавроди: он предвосхитил биткоин

СЕГОДНЯ 16:40 2018-03-26T16:40:55+03:00

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Основатель финансовой пирамиды «МММ» предвосхитил появление криптовалюты. Об этом рассказал его близкий знакомый и писатель Игорь Молотов.

«Как бы мы ни иронизировали над поздним Мавроди, по сути же, он предвосхитил биткоин – создал сетевую структуру, где деньги росли из ничего», - сказал Молотов ФАН.

По словам писателя, Мавроди хотел не денег, а финансового апокалипсиса: считал, что всем будет хорошо, когда все разрушится. Молотов рассказал, что Мавроди организовал финансовые пирамиды не только в России, но с 2016 года и в ЮАР, странах Азии. Однако после смерти гениального афериста его бизнес «полетит к чертям», считает Молотов. Последователи Мавроди просто выведут «какие-то активы».

Сергей Мавроди скончался утром 26 марта в Москве от сердечного приступа на 63-м году жизни, передает сайт kp.ru. Мавроди обманул миллионы людей, однако в таланте ему не откажешь – он умел делать деньги из воздуха.