Главные аферы Сергея Мавроди

СЕГОДНЯ 15:58 2018-03-26T15:59:56+03:00

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Чего-чего, а умения делать деньги из воздуха у Мавроди не отнять – криминальный талант. Даже после громкого разоблачения главного дела его жизни - финансовой пирамиды «МММ», люди продолжали ему верить и отдавали свои кровные. И россияне, а позже – и жители других стран.кто- Как ему удавалось дурачить столько народу? И – не менее заковыристая задачка: куда девались вложенные в его пирамиды деньжищи?

Заработок «МММ» вместился в 17 «КамАЗах» наличности?

23 года назад рухнула «МММ» которую признали крупнейшей в истории страны финансовой пирамидой. Пострадавшими суд признал более 10 тысяч человек, ущерб – порядка 3 миллиардов рублей. И если сейчас примерно три четверти россиян считают создателя «МММ» «аферистом, жуликом и шарлатаном, место которому — в тюрьме» (недавнее исследование ВЦИОМ), то 19 августа 1994 года толпы обманутых вкладчиков пришли к «Белому дому» с требованием… освободить Сергея Мавроди, который на тот момент уже был две недели под арестом. Вкладчики были уверены, что деньги им вернут. Но итог известен: десятки покончили жизнь самоубийством, сотни тысяч лишились всех своих сбережений.

Версий, куда пропали миллиарды, множество. Сам Мавроди утверждал, что у него все до копейки изъяли спецслужбы.

- Сразу после моего ареста 17 «КамАЗов» наличности вывезли в неизвестном направлении омоновцы из центрального офиса на Варшавке, - говорил он в интервью «КП». - А куда вообще у нас в стране растворяются деньги? Испаряются, конденсируются в облачка и веселым попутным ветерком уносятся за границу. А там уже выпадают в виде осадков: роскошных яхт, вилл и прочего.

Никаких документальных подтверждений этого факта нет. Еще больше смущает то, что сам основатель пирамиды богачом не был и даже создал себе имидж бессребреника.

- Никаких дворцов, самолетов и квартир на Мавроди записано не было, - заявили в Следственном комитете сразу после ареста главного эмэмэмщика в 2003 году. - Только небольшой бревенчатый домик на Селигере и снегоход «Буран». Да и все, что было найдено в офисах. Но там копейки...

Из имущества приставы описали телевизор «Рубин», холодильник да библиотеку на 1500 книг. Все эти «богатства» были проданы с молотка.

Мог быть марионеткой

Но есть один важный нюанс. Между 1994 годом, когда рухнула пирамида, и окончательным арестом Мавроди (в 2003 году) прошло девять лет. За это время великий комбинатор успел побыть депутатом Госдумы и явно имел все возможности распорядиться этими деньгами. Тем более что, как признался сам Мавроди, пока спецслужбы искали его по линии Интерпола за рубежом, он почти безвылазно с 1997 по 2003 год сидел в квартире на Фрунзенской набережной и... содержал личную охрану из 20 человек. Возникает вопрос: на какие шиши?

- Я не уверена, что Мавроди - настоящий хозяин пирамиды и за ним никто не стоит, - говорила в недавнем интервью «КП» Елена Чиркова, экономист, автор книги «Анатомия финансового пузыря». - Возможно, из него просто сделали марионетку, а кукловоды - ребята посерьезнее.

Плакаты новой финансовой пирамиды МММ, 2012 год.Фото: Андрей ТАНАЕВ

Кто-то стал богаче, кто-то - беднее

Конечно, искать конспирологические версии - занятие увлекательное. Тем более что гораздо легче поверить в сказочную историю, чем реально оценить произошедшее. А суть в том, что для падения пирамиды не нужно никаких экстраординарных условий, группы захвата и самосвалов с деньгами. Пирамиды рушатся сами.

Вот простая математическая задачка. За неполные полгода (с февраля по июль 1994 года) билеты «МММ» подорожали в 127 раз. Астрономическая прибыль, даже с учетом тогдашней гиперинфляции. Для сравнения: в 1994 году цены выросли в три раза. Сколько денег могло быть в кассе? Естественно, в разы меньше требований вкладчиков. При этом деньги никуда не вкладывались, то есть физически не могли приносить прибыли. Мавроди сам говорил, что они хранились в комнатах...

По мнению экспертов, Мавроди воспользовался удобным случаем, чтобы свалить всю вину за крушение своей пирамиды на власти и силовиков. А те вполне оправданно не давали комбинатору спокойно жить, начиная с апреля 1994 года, представляя, каких масштабов может быть крах.

- Система по умолчанию должна была рухнуть, - объяснял нам в недавнем интервью Генрих Пеникас, преподаватель Высшей школы экономики. - Количество денег в пирамиде не растет. Точнее, даже уменьшается - за счет постоянных выплат вкладчикам, расходов на аренду офисов, зарплаты сотрудникам и маркетинг. Если бы в пирамиде оставалась крупная сумма, она рано или поздно где-нибудь проявилась бы. Но никаких крупных покупок в конце 1994 года не было зафиксировано.

Конечно, деньги могли вывести в офшоры. Но эту информацию проверить еще сложнее, чем версию о самосвалах денег. Гипотеза, к которой склоняются большинство экспертов: в «МММ» формата 1994 года выиграла небольшая группа людей. Тех, кто успел вывести средства из системы за несколько дней до ее краха.

Новая «МММ»: интернет-версия

Сергей Мавроди провел за решеткой 4,5 года. Когда вышел на свободу, вел тихую жизнь затворника, писал стихи и пьесы. Но в 2011 году снова дал о себе знать – затеял новую пирамиду. В интернете. И, что самое примечательное, снова в этом преуспел. Конечно, на этот раз вкладчиков было в разы меньше, но истерия «МММ» тогда захватила почти все регионы страны.

- Не случайно новая «МММ» появилась, когда у нас прикрыли казино, залы игровых автоматов и даже лотерейные клубы, - продолжила Елена Чиркова. - Ниша освободилась, и Мавроди ее занял. Когда людям вместо 10% в год предлагают 50% в месяц, не все могут устоять. Особенно если есть пример соседа, который сорвал легкий куш.

Но математика - точная наука.

- Представим наше общее благосостояние в виде денежного пирога, - рассуждала экономист. - Все, что может сделать Мавроди, это лишь перераспределить его, то есть сделать кого-то богаче, а кто-то беднее. Но всеобщего процветания не будет, поскольку для этого пирог нужно увеличить, а рецептов выпечки большего пирога у Мавроди нет.

Как ни странно, Сергей Пантелеевич даже после разоблачений продолжал облапошивать россиян. Во многих регионах висела реклама «МММ». А на сайте системы предлагали сделать вклад под 50% в месяц.

Правоохранители при этом разводили руками: придраться, по сути, не к чему. Сам махинатор «честно» предупреждал участников, что они могут «потерять все деньги». И никаких акций и билетов любители острых финансовых ощущений взамен отправленных онлайн денег не получали. Только «добровольные пожертвования в кассу взаимопомощи». Словом, способностей получать деньги «из воздуха» у Мавроди не отнять.

Митинг вкладчиков МММ-2011 в Новосибирске. "Всем всё платится!"Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здравствуйте, Америка, Европа и Африка!

Одна из интернет-пирамид представляла собой виртуальную биржу. На сайте были размещены котировки акций несуществующих компаний и рекомендации по их покупке. Биржа и двух лет не просуществовала, зато «раскошелила», по некоторым данным, порядка 300 тысяч жителей Америки и Европы.

В числе последних «площадок» махинатора оказалась Африка, где Мавроди произвел неожиданный фурор.

Почти 10 миллионов жителей Кении, ЮАР, Уганды, Нигерии и Ганы доверили свои деньги Мавроди. Компания посулила 30% дохода с каждого вложенного доллара. В месяц! Схема осталась прежней – приведи больше друзей, получишь больше прибыли. Первыми почуяли подвох жители ЮАР, когда захотели вернуть свои кровные. В 2016 году пирамида «МММ» там рухнула, оставив «под завалами» 2 миллиона обманутых вкладчиков. Но соседей этот опыт ничуть не смутил. Погоня за высокими процентами приобрела такой размах, что рекламой пирамиды и призывами вносить в нее средства в Нигерии занимались даже священники. Но и там год назад полились слезы вкладчиков. За год нигерийский филиал «МММ» организовал сбор около 5 млрд найр (приблизительно $16 млн), а общее число вкладчиков превысило 3 миллиона человек. Но - Сергей Мавроди и там всех перехитрил.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Гений - лишь одна из сторон моей личности!»

- Осудили меня абсолютно ни за что, - заверил «КП» сам основатель пирамиды после оглашения приговора. - Мошенничества в «МММ» не было никакого. Я никогда никого не обманывал и никогда не давал никаких обещаний и гарантий. Но на суде прокурор решил эту проблему очень просто, он спокойно заявил: «А люди не понимали, что творили!» Как это не понимали?! Дееспособные, взрослые люди - и «не понимали»? И самое главное, я-то тут при чем, если они не понимали?!

- Вы в одиночку придумали «МММ» или вам помогали?

- Запомните раз и навсегда: все по-настоящему крупные и масштабные дела делаются только в одиночку. Кто может «помогать» Наполеону? Супернаполеон? Да и вообще коллегиальные решения всегда половинчаты и потому малоэффективны. Должна быть единая воля.

- Что лично вы для себя получили от всего этого бизнеса?

- Послушайте! Какой на хрен бизнес?! При такого рода деяниях уже совершенно другой уровень мотивации. Не деньги. Обеспеченным человеком я был и до всей этой истории. Так что ввязываться во все это ради каких-то там денег совершенно не стоило.

- Некоторые называют вас финансовым гением... А вы как считаете?

- Я вообще об этом не думаю. Чего мне считать? За меня мои дела говорят. Создайте «МММ», и вас тоже будут гением считать. Но я не гений. Гений - лишь одна из сторон моей личности. Я - мессия. Я меняю мир.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Средства ушли на акции и зарубежные счета

- Как следует из материалов уголовного дела, с которыми я ознакомлен, сначала Мавроди создал «МММ-банк». Затем открыл еще порядка 30 фирм: «МММ-фонд», «МММ-инвест» и т. д., - рассказывал «Комсомолке» в одном из интервью председатель «Объединения вкладчиков «МММ» юрист Левон Сарвазян: - Часть фирм он назвал редким видом бабочек - Изабелла Тигер. Деньги вкладчиков переводил через свой же банк на свои же фирмы - легализовал. Финансировал конкурсы красоты, в которых побеждала его жена Елена Мавроди. В одни рекламные ролики с Леней Голубковым вбухал 16 млн. рублей. Затем «МММ-банк» переименовал в банк «Эдельвейс», а потом в «Национальный пенсионный банк». И люди, обманутые «солидным» названием, понесли туда деньги.

По данным уголовного дела, Мавроди через подставных лиц скупал акции крупных предприятий - Газпрома, «Роснефти», «Норильского никеля», «Сургутнефтегаза», УАЗа, АвтоВАЗа... Когда пирамида рухнула, вкладчики «МММ» обратились с исками в суд. В общей сложности суд в 2007 году признал ущерб в размере 4,5 млрд. рублей. Приставы трижды подавали иск в суд, требуя наложить арест на эти акции. И трижды получали отказ. Думаю, владельцы этих акций делают все, чтобы не расстаться с ними, поскольку ежегодно, по нашим данным, получают прибыль в размере 200 млрд. рублей.

Таким образом, часть денег «МММ» вложена в акции, часть Мавроди вывел на зарубежные счета. Факт из уголовного дела: в 1995 году за два дня он снял со счетов своих компаний через «Национальный пенсионный банк» 145 млрд. рублей наличными (общий вес купюр - почти 30 тонн. - Ред.). Где эта гигантская сумма - вот в чем вопрос.

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Он ставил задачу завладеть миром

- Мавроди я хорошо знал, - рассказывал несколько лет назад «КП» Алексей Митрофанов - Я был в Госдуме заместителем председателя Комитета по международным делам, а он - членом этого комитета. Мы общались. В моем понимании Мавроди поставил задачу не просто деньги заработать, а, как инженер Гарин, завладеть миром, не меньше. Я был у него дома на Фрунзенской набережной - старая квартира, не знавшая ремонта. Но техника была хорошая.

Мавроди - очень странный человек. Он сидел дома, из квартиры почти не выходил - не потому, что боялся, а просто ему это было не надо. Крайне редко выбирался в Думу. Сидел дома за компьютером, разрабатывал свои идеи. А они у него были глобальные.

По моим данным, Мавроди имел отношение к системе биткоин - виртуальной валюте. План сделать интернет-валюту я слышал от него еще в 90-е годы. Но тогда это казалось бредом… Теперь же она работает.

Про идею «МММ» он сам мне рассказывал: мол, просчитал математически, что в течение года соберет все деньги страны. Но задача его была не просто взять деньги, а купить на них предприятия - как раз тогда началась приватизация. Что он через своих людей и сделал.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Сергей Мавроди родился 11 августа 1955 года в Москве. В школе побеждал на олимпиадах и отличался математическим складом ума. Окончил факультет прикладной математики Московского института электронного машиностроения (МИЭМ). Работал инженером-математиком в НИИ, а параллельно занимался частным изготовлением и продажей звуко- и видеозаписей. На тот момент – нелегально. После увольнения из института числился на разных должностях, последняя – ночной сторож в метро.

В 1988 году с младшим братом Вячеславом Мавроди и Ольгой Мельниковой основал кооператив "МММ" (аббревиатура начальных букв фамилий основателей) и на его базе создал несколько коммерческих структур (АООТ "МММ", АООТ "ТФК "МММ", АОЗТ "МММ-Фонды", АОЗТ "Инвест-Консалтинг", СВДП "МММ-96", СВДП "МММ-97"). Поначалу занимались в основном торговлей компьютерами и оргтехникой. А уже потом появилась пирамида.

Был депутатом Госдумы, но не посетил ни одного заседания. В 1996 году пытался стать кандидатом в президенты России. Однако ЦИК его не зарегистрировала, признав большую часть подписных листов в его поддержку липовыми.

31 января 2003 года Сергей Мавроди арестовали в Москве в съемной квартире на Фрунзенской набережной. По найденным там документам, Мавроди проживал в Москве под именем некоего Юрия Зайцева. Ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах и подделке документов. Суд приговорил Мавроди к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и обязал выплатить вкладчикам более 20 миллионов рублей. За решеткой писал книги. Вышел на свободу 22 мая 2007 года.

Огромные деньги по искам вкладчиков Мавроди выплачивал по мизеру. Его официальными источниками дохода в последнее время были пенсия и заработок от консультаций одного бизнесмена.

Единственной официальной женой (с 1993 по 2005 годы) махинатора была украинка Елена Павлюченко, победительница различных конкурсов красоты.

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Георгий БОВТ

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