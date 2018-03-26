Великий махинатор и создатель МММ: умер Сергей Мавроди

СЕГОДНЯ 13:41 2018-03-26T14:33:36+03:00

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Сергей Мавроди. Икона всех российских мошенников. Самый успешный российский пирамидостроитель. В 90-е годы он чуть было не стал самым богатым человеком страны, когда завлек в свои сети миллионы россиян. Его доход тогда оценивали в $50 млн. в день. Редкие олигархи могли похвастаться такой эффективностью. Схема была простой - вкладывай деньги, ничего не делай, получай доход. Халявщиками и партнерами на таких условиях готовы были стать почти все россияне. В августе 1994 года пирамида рухнула, оставив без сбережений, по разным оценкам, от 2 до 15 млн. человек.

Мавроди несколько раз выпускали из-под стражи, когда он становился депутатом Госдумы. А в конце 90-х объявили сначала в российский, а потом в международный розыск. В 2003 году его все же поймали. Оказывается, он несколько лет совершенно спокойно жил на конспиративной квартире в Хамовниках. Отсидев положенный срок, написав книгу и сценарий фильма, Мавроди вышел на свободу. Дождался очередного финансового кризиса и понял, что пришло время браться за старое.

Над МММ-2011 поначалу смеялись все. Но, как оказалось, лох и правда не мамонт, не вымер. Получать до 50% прибыли в месяц захотели многие, даже несмотря на то что на этот раз Пантелеич всех предупреждал: мол, это пирамида - деньги можно потерять в любой момент. Филиалы стали открываться по всей стране. МММ-щики устраивали автопробеги и демонстрации. Фанатики верили своему вождю, который хотел похоронить мировую финансовую систему. Но итог был предсказуем с самого начала. Громкие лозунги «Мы можем многое» и «Всем все платится» не помогли. Пирамида проработала полтора года, после чего снова рухнула. Количество пострадавших посчитать сложно. По оценкам их несколько сотен тысяч.

Что удивительно, полиция на этот раз разводила руками. Мол, никакого мошенничества нет - посадить Мавроди вроде как не за что. Потом выяснилось, что в законе нет понятия «финансовая пирамида». Великие чиновничьи умы думали над этой формулировкой несколько лет. В итоге, когда это понятие в закон добавили, махинатор закрыл деятельность в России и пошел на международную арену. Стали появляться пирамиды в Китае, Индии, Таиланде и в половине африканских стран. Там непуганых лохов оказалось не меньше.

Хуже всего, что с помощью МММ-2011 Мавроди воспитал кучу учеников. Все, кто смог нажиться на этой пирамиде, стали создавать собственные финансовые пирамидки. Молодые мошенники поняли азы облапошивания, добавили интернет-технологии и до сих пор заваливают россиян спамом, обещающим сверхдоход за просто так.

Сергей Мавроди был неоднозначной личностью. Все, кто видел его вживую (а мне тоже довелось), никак не могли взять в толк, как этот лохматый человек в растянутых трениках может быть финансовым гением. Решать сложные уравнения этот сумасшедший математик явно может, но создать гигантскую онлайн-систему по сбору средств с непуганых инвесторов - вряд ли. Здесь нужна команда профессиональных программистов, психологов, маркетологов и менеджеров. Сам Мавроди даже такси себе вызвать не мог. Его всегда окружали какие-то помощники. Видимо, именно они получали основной доход от его детищ. А Пантелеич был зиц-председателем с правом нести любую чушь в ютубе.

Как сообщает «МК», Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу Москвы в ночь с воскресенья на понедельник - «ему стало плохо на автобусной остановке». Это вызывает кучу вопросов. Во-первых, значит, Мавроди снова несколько лет жил под боком у наших правоохранительных органов в центре столицы. И они даже не пытались его поймать. Во-вторых, просто так на автобусной остановке великий махинатор оказаться не мог. Он всегда жил затворником и без сопровождения на улицу не выходил. И уж тем более никогда не ездил на общественном транспорте.

Было ли это убийство, еще покажет следствие. Но это и не суть важно. Да, про покойников у нас принято говорить либо хорошо, либо никак. Про Мавроди лично я ничего хорошего сказать не могу. Одним мошенником на свете стало меньше.