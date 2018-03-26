2018-03-26T17:02:16+03:00
Экономика

Названы города России с самыми высокими показателями ввода жилья

В тройку лидеров вошли Ростов-на-Дону, Воронеж и Новосибирск
Екатерина БОЛГОВА
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В России назвали города с самым большим объемом ввода жилья на одного человека‍В России назвали города с самым большим объемом ввода жилья на одного человека‍Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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В России назвали города с населением более 1 миллиона человек с самыми высокими показателями ввода жилья на одного человека. Рейтинг возглавил Ростове-на-Дону, где ежегодно вводят в эксплуатацию 1,42 квадратного метра недвижимости на одного человека. По итогам 2016 года жилой фонд города пополнился на 1,6 млн квадратных метров жилья, а за последние семь лет этот показатель увеличился на 12%. Примерно одну треть этого объема составляют индивидуальные дома.

На втором месте оказался Воронеж, где ежегодно вводят 1,18 квадратного метра жилья на одного человека. Третьим стал Новосибирск, где этот показатель составляет 1,04 квадратного метра. При этом в Воронеже показатель увеличился на 44% за семь лет, а в Новосибирске — на 49%.

Рейтинг подготовили аналитики сервиса онлайн-объявлений ЦИАН, проанализировав данные Росстата по объему ввода жилья в крупнейших городах России с 2010 по 2016 год.

Напомним, 1 марта президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в России необходимо увеличить объемы строительства жилья до 0,82 кв. м на одного россиянина.

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