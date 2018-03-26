Экс-посол ЕС: у Киева нет способа вернуть Крым

СЕГОДНЯ 17:46 2018-03-26T17:46:58+03:00

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Украине уже не вернуть Крым. Единственный способ – война с Россией, на что Киев не решится. Об этом рассказал бывший посол Евросоюза Майкл Эмерсон.

«Видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка», - говорит экс-посол ЕС.

По его мнению, Европа и США в основном озабочены ситуацией на Донбассе, а Крыму уделяют мало внимания. В одиночку же Украина могла бы вернуть полуостров только «большой войной», что исключено. Кроме того, Эмерсон отметил, что санкции против России могут сохранить навсегда, но Крым украинским все равно не будет, передает РИА Новости.

Полуостров Крым воссоединился с РФ 18 марта 2014 года. Перед этим жители провели референдум, на котором 96,77% избирателей проголосовали за вхождение в состав России. Президент РФ Владимир Путин на подписании договора о присоедини Крыма и Севастополя сказал, что полустров останется как русским, так и украинским, но уже никогда не будет бандеровским.