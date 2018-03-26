Следователи опровергли информацию о «сотнях погибших» при пожаре в Кемерово

СЕГОДНЯ 22:24 2018-03-26T22:24:48+03:00

По официальным данным, жертвами трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово стали 64 человека Фото: Виктория МИНАЕВА

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В понедельник, 26 марта, в Следственном комитете России (СКР) прокомментировали распространяемые в соцсетях слухи о якобы сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Как заверили следователи, подобная информация не соответствует действительности.

«Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности», - говорится в официальном Telegram-канале СКР.

Также там отмечается, что Следственный комитет с первых минут расследования уголовного дела о пожаре в кемеровском ТЦ «регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания». «Эти данные подтверждаются, в том числе, заявлениями родственников погибших», - добавили в СКР.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел страшный пожар. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. По официальным данным, в результате ЧП погибли 64 человека.