Следователи опровергли информацию о «сотнях погибших» при пожаре в Кемерово
В понедельник, 26 марта, в Следственном комитете России (СКР) прокомментировали распространяемые в соцсетях слухи о якобы сотнях погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Как заверили следователи, подобная информация не соответствует действительности.
«Тиражируемая в соцсетях информация о якобы сотнях жертв трагедии в Кемерово ничем не подтверждается и не соответствует действительности», - говорится в официальном Telegram-канале СКР.
Также там отмечается, что Следственный комитет с первых минут расследования уголовного дела о пожаре в кемеровском ТЦ «регулярно предоставляет актуальные сведения, имеющие под собой реальные основания». «Эти данные подтверждаются, в том числе, заявлениями родственников погибших», - добавили в СКР.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел страшный пожар. Площадь возгорания составила 1500 квадратных метров. По официальным данным, в результате ЧП погибли 64 человека.
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