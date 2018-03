Болельщик выбежал на поле во время матча и поцеловал Роналду

Товарищеский матч между сборными Португалии и Голландии запомнится зрителям не только разгромом "европейских бразильцев" представителями страны тюльпанов, но и забавным курьезом — во время второго тайма на поле выбежало несколько болельщиков, один из которых подбежал к Криштиану Роналдо и поцеловал футболиста.

Все произошло на 62-й минуте встречи. Судя по недовольному лицу Роналду, форвард явно был не готов к дерзкому поцелую в щеку от почитателя своего спортивного таланта. Болельщик же напротив — блестел от радости как начищенный и снимал все происходящее на камеру своего мобильного телефона. Главный арбитр Рудди Букке остановил игру и попросил стюардов вывести болельщиков с поля. После чего матч был продолжен.

Встреча между сборными Португалии и Голландии, прошедшая в понедельник в Женеве, в итоге завершилась поражением португальцев со счетом 0:3.

Примечательно, что любвеобильным болельщиком оказался известный в Швейцарии комик Кармин. Также на поле с ним выбежал его обычный напарник Самир Алик.

