2018-03-27T11:08:19+03:00
Спорт

Болельщик выбежал на поле во время матча и поцеловал Роналду

Звезда футбола оказался не в восторге от задорной выходки швейцарского комика [видео]
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Болельщик поцеловал Роналду перед многотысячными трибунамиБолельщик поцеловал Роналду перед многотысячными трибунамиФото: REUTERS
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Товарищеский матч между сборными Португалии и Голландии запомнится зрителям не только разгромом "европейских бразильцев" представителями страны тюльпанов, но и забавным курьезом — во время второго тайма на поле выбежало несколько болельщиков, один из которых подбежал к Криштиану Роналдо и поцеловал футболиста.

Все произошло на 62-й минуте встречи. Судя по недовольному лицу Роналду, форвард явно был не готов к дерзкому поцелую в щеку от почитателя своего спортивного таланта. Болельщик же напротив — блестел от радости как начищенный и снимал все происходящее на камеру своего мобильного телефона. Главный арбитр Рудди Букке остановил игру и попросил стюардов вывести болельщиков с поля. После чего матч был продолжен.

Встреча между сборными Португалии и Голландии, прошедшая в понедельник в Женеве, в итоге завершилась поражением португальцев со счетом 0:3.

Примечательно, что любвеобильным болельщиком оказался известный в Швейцарии комик Кармин. Также на поле с ним выбежал его обычный напарник Самир Алик.

Болельщик поцеловал Роналдо.Thank you for watching! If you enjoyed, please Subscribe us; http://bit.ly/FazzerYT1 Ronaldo vs Netherlands - Fan Kisses Ronaldo

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