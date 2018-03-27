2018-03-27T10:58:12+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Глава СК РФ: версия о коротком замыкании в кемеровском ТЦ остается наиболее вероятной

По словам Александра Бастрыкина, для окончательного ответа на этот вопрос назначены экспертизы
Екатерина БОЛГОВА
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На месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в КемеровеНа месте пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в КемеровеФото: REUTERS
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что версия о коротком замыкании, которое стало причиной пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» остается наиболее вероятной.

"Либо это самовозгорание электрики, которую замкнуло, либо это версия, в которую мы меньше верим, - применение открытого огня", - сказал Бастрыкин на совещании по ликвидации последствий пожара, которое провел президент России Владимир Путин.

По словам главы СК, для окончательного ответа на этот вопрос уже назначены экспертизы.

Бастрыкин подчеркнул, что по данному уголовному делу задержаны пять человек. Напомним, ранее сообщалось о четверых задержанных и допрошенных. Позже стало известно о задержании охранника, который не включил систему оповещения при пожаре.

Председатель СК также доложил, что сигнализация в торговом центре "Зимняя вишня" не работала, а поведению охранника, не включившего "тревожную кнопку", следователи "не могут дать разумного объяснения". Кроме того, были закрыты многие двери.

"То есть система безопасности в целом была фактически брошена на произвол судьбы и не функционировала", - подытожил Бастрыкин, передает телеканал "Россия 24".

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