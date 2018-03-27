Лавров выступил на международной конференции по Афганистану в Ташкенте
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на международной конференции по Афганистану в Ташкенте. Он заявил, что достичь подлинного мира в Афганистане невозможно без налаживания прямого диалога между Кабулом и талибами (запрещенная в России террористическая организация).
"Очевидно, что конфликт (в Афганистане) невозможно решить силовым путем. Только через запуск конструктивного диалога между афганским правительством и движением талибов возможно достичь подлинного мира и стабилизации", — сказал Лавров.
Он отметил, что Москва готова ко взаимодействию с союзниками в регионе.
"Россия готова к наращиванию тесного сотрудничества с союзниками и единомышленниками", - добавил Лавров.
Кроме того, он подчеркнул важность регионального контекста урегулирования проблемы Афганистана.
"Приветствуем растущее понимание важности регионального контекста афганского урегулирования", — сказал глава МИД России, передает ТАСС.