СЕГОДНЯ 11:37 2018-03-27T11:37:09+03:00

Глава МИД РФ рассказал, без чего невозможно достичь подлинного мира в Афганистане

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил на международной конференции по Афганистану в Ташкенте. Он заявил, что достичь подлинного мира в Афганистане невозможно без налаживания прямого диалога между Кабулом и талибами (запрещенная в России террористическая организация).

"Очевидно, что конфликт (в Афганистане) невозможно решить силовым путем. Только через запуск конструктивного диалога между афганским правительством и движением талибов возможно достичь подлинного мира и стабилизации", — сказал Лавров.

Он отметил, что Москва готова ко взаимодействию с союзниками в регионе.

"Россия готова к наращиванию тесного сотрудничества с союзниками и единомышленниками", - добавил Лавров.

Кроме того, он подчеркнул важность регионального контекста урегулирования проблемы Афганистана.

"Приветствуем растущее понимание важности регионального контекста афганского урегулирования", — сказал глава МИД России, передает ТАСС.