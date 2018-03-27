Путин о возможной отставке Амана Тулеева: Для принятия решений необходимо определить, кто и в чем виноват

СЕГОДНЯ 12:38 2018-03-27T12:58:05+03:00

Президент РФ встретился с инициативной группой жителей Кемерова после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и ответил на вопрос о возможной отставке Амана Тулеева [видео]

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На встрече с инициативной группой жителей Кемерова президент России Владимир Путин заявил, что для принятие кадровых решений после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» сначала надо определить, кто и в чем виноват.

«Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе - нужно точно определить, кто в чем виноват», - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Глава государства призвал не «назначать» виновных, а дождаться выводов следствия.

«Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал», - отметил Путин.

Кроме того, подчеркнул президент, в стране может быть много объектов, где не соблюдаются правила пожарной безопасности.

«А материалы кто разрешил такие использовать? Это же горючие материалы, которые не могут применяться в местах массового скопления людей? Это только по первым докладам следователей. Все, кто должен отвечать, все ответят», - констатировал Путин, передает «Интерфакс».

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.