2018-03-27T12:58:05+03:00
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове

Путин о возможной отставке Амана Тулеева: Для принятия решений необходимо определить, кто и в чем виноват

Президент РФ встретился с инициативной группой жителей Кемерова после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и ответил на вопрос о возможной отставке Амана Тулеева [видео]
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:

На встрече с инициативной группой жителей Кемерова президент России Владимир Путин заявил, что для принятие кадровых решений после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» сначала надо определить, кто и в чем виноват.

«Произошла страшная трагедия. Для того, чтобы принять решения подобного рода... Во-первых, под камеры этого не делается, для красного словца и на фоне трагедии. А второе - нужно точно определить, кто в чем виноват», - сказал Путин, отвечая на вопрос о возможной отставке губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.

Глава государства призвал не «назначать» виновных, а дождаться выводов следствия.

«Пройдут по всей цепочке, начиная с тех, кто давал разрешение, и заканчивая теми, кто должен был следить за безопасностью, этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал», - отметил Путин.

Кроме того, подчеркнул президент, в стране может быть много объектов, где не соблюдаются правила пожарной безопасности.

«А материалы кто разрешил такие использовать? Это же горючие материалы, которые не могут применяться в местах массового скопления людей? Это только по первым докладам следователей. Все, кто должен отвечать, все ответят», - констатировал Путин, передает «Интерфакс».

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в Кемерове 25 марта. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Что Тулеев сказал Путину о пожаре.Президент России Владимир Путин на совещании выслушал Амана Тулеева

Еще больше материалов по теме: «Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд в Москве признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
За трое суток из Арбила в Идлиб вывезли около 13 тысяч боевиков и членов их семей
Певца Витаса приговорили к неделе административного ареста
Следствие просит арестовать задержанных по делу о пожаре в Кемерово
Силуанов: налоговые реформы увеличат инвестиционные возможности экономики на 1% ВВП
Кремль дал указание кабмину оказать всю необходимую помощь семьям погибших от пожара в "Зимней вишне"
Небензя назвал высылку российских дипломатов из США злоупотреблением Вашингтона своими правами
Лавров: Россия ответит на хамство Запада
СМИ сообщили, какие армии будут самыми мощными к 2030 году
Тулеев извинился перед Путиным за погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
В Пекине был замечен загадочный спецпоезд лидера Северной Кореи
В России производство виски выросло на 94%
Около 5 млн рублей пожертвовали семьям погибших при пожаре в Кемерове
Сергей Вершинин назначен заместителем министра иностранных дел России
Правила противопожарного режима ужесточат после трагедии в Кемерове
Посол США оправдался за решение выслать российских дипломатов, несмотря на пожар в Кемерове
Естественным монополиям назначат долгосрочные тарифы
У сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове не было разрешения на эксплуатацию от МЧС
Названы самые дешевые города Европы для весеннего отдыха
На продукты здорового питания нанесут отличительные знаки
МВД готово упростить процесс получения российского гражданства
Белорусы несут цветы и зажигают лампады у посольства России в память о погибших в ТЦ в Кемерове
Лавров выступил на международной конференции по Афганистану в Ташкенте
Бастрыкин: персонал ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове бросил детей в пожаре
Австралия отказалась бойкотировать ЧМ по футболу в России
Руководство «Черноморнефтегаза» уволилось по собственному желанию
Глава СК РФ: версия о коротком замыкании в кемеровском ТЦ остается наиболее вероятной