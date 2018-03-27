Сергей Вершинин назначен заместителем министра иностранных дел России
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем главы МИД России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Вершинина Сергея Васильевича заместителем министра иностранных дел РФ", - говорится в документе.
Сергей Вершинин родился в 1954 году. Окончил с отличием МГИМО. С самого начала своей дипломатической карьеры занимал различные должности в центральном аппарате Министерства и за рубежом. Являлся советником-посланником российской дипломатической миссии в Тунисе и послом России в Алжире. С февраля 2005 года занимал пост директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки.
Указ о назначении в должность заместителя главы МИД РФ вступает в силу со дня его подписания, 27 марта.