2018-03-27T12:52:06+03:00
Политика

Сергей Вершинин назначен заместителем министра иностранных дел России

С февраля 2005 года Вершинин занимал пост директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Сергей Вершинин. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСССергей Вершинин. ФОТО Валерий Шарифулин/ТАСС
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Президент России Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем главы МИД России, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Вершинина Сергея Васильевича заместителем министра иностранных дел РФ", - говорится в документе.

Сергей Вершинин родился в 1954 году. Окончил с отличием МГИМО. С самого начала своей дипломатической карьеры занимал различные должности в центральном аппарате Министерства и за рубежом. Являлся советником-посланником российской дипломатической миссии в Тунисе и послом России в Алжире. С февраля 2005 года занимал пост директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки.

Указ о назначении в должность заместителя главы МИД РФ вступает в силу со дня его подписания, 27 марта.

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