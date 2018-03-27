В Пекине был замечен загадочный спецпоезд лидера Северной Кореи

СЕГОДНЯ 13:17 2018-03-27T13:17:13+03:00

Журналисты гадают, был ли в нем лидер КНДР Ким Чен Ын, и если да, то зачем он впервые за все время правления покинул территорию своей страны

Изменить размер текста: A A

Специальный бронированный поезд из КНДР, который прибыл в Пекин в понедельник, 26 марта, покинул вокзал столицы Китая. Эксперты всего мира гадают: а был ли в поезде нынешний северокорейский руководитель Ким Чен Ын. И если был, то с какой целью он приезжал в КНР.

Пока официальные Пекин и Пхеньян отказываются предоставлять какую-либо официальную информацию по данному факту. Вся информация поступает от китайских СМИ. Однако если Ким Чен Ын все-таки побывал в Пекине, то его первый зарубежный визит в качестве лидера Северной Кореи с момента его пришествия в власти в 2011 году.

В Южной Корее же считают, что специальным поездом в китайскую столицу прибыла сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, которая уже представляла интересы северокорейской стороны на Олимпийских играх в Южной Корее.

Бронированный спецсостав использовали предыдущие лидеры КНДР, когда посещали другие страны. В частности, в 2011 году отец нынешнего северокорейского лидеры Ким Чен Ир совершил официальный визит в Россию, добравшись до нее по железной дороге.

Стоит отметить, что поскольку КНДР - закрытая от мира страна, то любая информация поступает из вторых рук, в основном из заинтересованных южнокорейских источников. Которые не всегда оказываются верными