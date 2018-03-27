2018-03-27T13:17:13+03:00
В мире

В Пекине был замечен загадочный спецпоезд лидера Северной Кореи

Журналисты гадают, был ли в нем лидер КНДР Ким Чен Ын, и если да, то зачем он впервые за все время правления покинул территорию своей страны
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
По слухам, Ким Чен Ын тайно посетил КитайПо слухам, Ким Чен Ын тайно посетил КитайФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Специальный бронированный поезд из КНДР, который прибыл в Пекин в понедельник, 26 марта, покинул вокзал столицы Китая. Эксперты всего мира гадают: а был ли в поезде нынешний северокорейский руководитель Ким Чен Ын. И если был, то с какой целью он приезжал в КНР.

Пока официальные Пекин и Пхеньян отказываются предоставлять какую-либо официальную информацию по данному факту. Вся информация поступает от китайских СМИ. Однако если Ким Чен Ын все-таки побывал в Пекине, то его первый зарубежный визит в качестве лидера Северной Кореи с момента его пришествия в власти в 2011 году.

В Южной Корее же считают, что специальным поездом в китайскую столицу прибыла сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, которая уже представляла интересы северокорейской стороны на Олимпийских играх в Южной Корее.

Бронированный спецсостав использовали предыдущие лидеры КНДР, когда посещали другие страны. В частности, в 2011 году отец нынешнего северокорейского лидеры Ким Чен Ир совершил официальный визит в Россию, добравшись до нее по железной дороге.

Стоит отметить, что поскольку КНДР - закрытая от мира страна, то любая информация поступает из вторых рук, в основном из заинтересованных южнокорейских источников. Которые не всегда оказываются верными

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Суд в Москве признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
За трое суток из Арбила в Идлиб вывезли около 13 тысяч боевиков и членов их семей
Певца Витаса приговорили к неделе административного ареста
Следствие просит арестовать задержанных по делу о пожаре в Кемерово
Силуанов: налоговые реформы увеличат инвестиционные возможности экономики на 1% ВВП
Кремль дал указание кабмину оказать всю необходимую помощь семьям погибших от пожара в "Зимней вишне"
Небензя назвал высылку российских дипломатов из США злоупотреблением Вашингтона своими правами
Лавров: Россия ответит на хамство Запада
СМИ сообщили, какие армии будут самыми мощными к 2030 году
Тулеев извинился перед Путиным за погибших в пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
В России производство виски выросло на 94%
Около 5 млн рублей пожертвовали семьям погибших при пожаре в Кемерове
Сергей Вершинин назначен заместителем министра иностранных дел России
Путин о возможной отставке Амана Тулеева: Для принятия решений необходимо определить, кто и в чем виноват
Правила противопожарного режима ужесточат после трагедии в Кемерове
Посол США оправдался за решение выслать российских дипломатов, несмотря на пожар в Кемерове
Естественным монополиям назначат долгосрочные тарифы
У сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове не было разрешения на эксплуатацию от МЧС
Названы самые дешевые города Европы для весеннего отдыха
На продукты здорового питания нанесут отличительные знаки
МВД готово упростить процесс получения российского гражданства
Белорусы несут цветы и зажигают лампады у посольства России в память о погибших в ТЦ в Кемерове
Лавров выступил на международной конференции по Афганистану в Ташкенте
Бастрыкин: персонал ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове бросил детей в пожаре
Австралия отказалась бойкотировать ЧМ по футболу в России
Руководство «Черноморнефтегаза» уволилось по собственному желанию
Глава СК РФ: версия о коротком замыкании в кемеровском ТЦ остается наиболее вероятной