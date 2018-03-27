2018-03-27T14:00:46+03:00
Экономика

Силуанов: налоговые реформы увеличат инвестиционные возможности экономики на 1% ВВП

Новации Минфина повысят прибыль предприятий и создаст справедливые конкурентные условия на рынке
Алексей КАРЕЛИН
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Силуанов пообещал рост пенсий на 10-20% от зарплатСилуанов пообещал рост пенсий на 10-20% от зарплатФото: Тимур ХАНОВ
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Министр финансов Антон Силуанов рассказал о последствиях налоговых новаций, разработанных Минфином. Реформы повысят прибыль предприятий, создаст справедливые конкурентные условия на рынке и увеличат инвестиционные возможности экономики на 1% ВВП, говорит министр.

«За счет индивидуального пенсионного капитала (ИПК) может быть увеличен размер пенсии на 10-20% от зарплаты, а дополнительный инвестиционный ресурс в экономике пополнится на 1,5% ВВП. Выгодно всем», - сказал Силуанов на коллегии Минфина.

По словам Силуанова, сегодня деньги на финансовый рынок поступают в основном за счет банковских вкладов, когда пенсионные накопления – более надежный и долгосрочный источник.

Кроме того, министр отметил, что необходимо расширить практику адресной социальной помощи. «Сегодня две трети налоговых преференций достаются людям с большим достатком, что несправедливо», – говорит Силуанов.

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