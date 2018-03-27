2018-03-27T14:58:03+03:00
В мире

Польша построит забор на границе с Белоруссией и Украиной

Конструкция предназначена для воспрепятствования миграции кабанов, переносящих африканскую чуму свиней
Екатерина БОЛГОВА
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Польша построит забор на границе с Украиной и БелоруссиейПольша построит забор на границе с Украиной и БелоруссиейФото: REUTERS
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Польша построит забор длиной примерно 1 тысячу километров, чтобы воспрепятствовать миграции кабанов, переносящих африканскую чуму свиней (АЧС). Министр сельского хозяйства Польши Кшиштоф Юргель заявил, что строительство может начаться уже в сентябре этого года.

"На заседании постоянного комитета Совета министров будет рассмотрен план сооружения такого заграждения. Мы полагаем, что строительство начнется уже в этом сентябре", - сказал Юргель, передает агентство PAP.

Он отметил, что конструкция будет сделана из металлической сетки, высота составит около двух метров. Кроме того, забор будет заглублен в землю на полметра, так как кабаны могут ее подрыть. Строительство будет длиться три-четыре месяца. Стоимость составит около 300 млн злотых (примерно 88 млн долларов).

По словам министра, забор будет возводиться одновременно в разных местах, с тем, чтобы сначала перекрыть существующие тропы кабанов.

Первые случаи АЧС были зафиксировали в Польше в феврале 2014 года. С тех пор было зарегистрировано больше ста случаев заболевания АЧС у домашних свиней. У кабанов это заболевание встречалось почти в 10 раз чаще.

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