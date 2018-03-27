Памятник Дэвиду Боуи в Великобритании осквернили через два дня после открытия

СЕГОДНЯ 16:07 2018-03-27T16:07:22+03:00

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В Великобритании вандалы испортили памятник музыканту Дэвида Боуи менее чем через два дня после открытия.

Как сообщает BBC News, инцидент произошел в городе Эйлсбери. В ночь на вторник, 27 марта, перед статуей появилась надпись «Сначала накормите голодных». Сейчас ее стирают волонтеры.

«Это общественное произведение искусства, и мы будем присматривать за ним ежедневно», — заявил глава инициативной группы по установке памятника, музыкальный продюсер Дэвид Стоппс.

По его словам, на памятнике есть веб-камера, которая могла запечатлеть вандала.

Открытие монумента состоялось в воскресенье, 25 марта. Деньги для проекта были собраны при помощи грантов и краудфандинговой платформы - около 160 тысяч долларов.

Памятник представляет собой различные сценические образы музыканта, который умер в январе 2016 года в возрасте 69 лет.