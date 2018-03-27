2018-03-27T16:10:38+03:00
Общество

Американка вышла замуж за фикус, чтобы спасти его от вырубки

Акция помогла обратить внимание властей на проблему
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Девушка поклялась растению в любви и верности и даже надела обручальное кольцоДевушка поклялась растению в любви и верности и даже надела обручальное кольцо
Изменить размер текста:

Американка из штата Флориды решилась спасти старейшее растение необычным способом. Кэрен Купер, жительница города Форт-Майерс, заключила брачный договор с деревом фикуса.

Сообщается, что местные власти приняли решение срубить растение, поскольку оно разрослась до такой степени, что его корни попали на частную территорию. Местные жители опротестовали это решение, однако остались неуслышанными.

Тогда Кэрен и ее друзья вспомнили масштабную акцию, которая прошла в Перу. Здесь девушки пришли в парк и обвенчались с деревьями, чтобы привлечь внимание к вырубке лесов. Купер и ее подруги сделали тоже самое и провели торжественную церемонию с участием фикуса. Девушка поклялась растению в любви и верности и даже надела обручальное кольцо, пишет сайт «Свободная пресса».

Эта выходка возымела действие. Власти города согласились подождать с вырубкой и найти решение, которое бы устроило все стороны, передает телеканал «360».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Гендиректор ТЦ «Зимняя вишня» назвала ответственного за эвакуацию людей
Граждан Египта, не пришедших на выборы президента, будут штрафовать
Молдавия выслала трех российских дипломатов
Ученые нашли у человека новый орган
НАТО высылает семь российских дипломатов
Лавров заявил о необходимости сделать все, чтобы кемеровская трагедия не повторилась
На Украине неизвестные осквернили братскую могилу солдат Второй мировой войны
МИД РФ: Москва решительно осуждает инцидент в Косово
В Хельсинки финны несут цветы к посольству России в знак скорби по жертвам трагедии в Кемерове
США научит журналистов Украины противодействовать «враждебной риторике Кремля»
«Газпром» и «Нафтогаз» провели переговоры по расторжению газовых контрактов
Сербия не будет менять визовый режим с Россией, вступив в шенгенскую зону
Болгария отзывает из России своего посла для консультаций с правительством
Памятник Дэвиду Боуи в Великобритании осквернили через два дня после открытия
МЧС подтвердило прекращение поисков погибших на месте пожара в "Зимней вишне"
Американский министр заявил, что к 2028 году армия США будет готова к любой войне
В Испании задержана самая разыскиваемая преступница Европы
Ученые из Минобороны США показали на видео акустическую пушку
Канада дала российским дипломатам 10 дней, чтобы покинуть страну
Украинский гимнаст решил выступать за сборную России
Цукерберг не будет выступать перед комитетом британского парламента