Американка вышла замуж за фикус, чтобы спасти его от вырубки

СЕГОДНЯ 16:10 2018-03-27T16:10:38+03:00

Девушка поклялась растению в любви и верности и даже надела обручальное кольцо

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Американка из штата Флориды решилась спасти старейшее растение необычным способом. Кэрен Купер, жительница города Форт-Майерс, заключила брачный договор с деревом фикуса.

Сообщается, что местные власти приняли решение срубить растение, поскольку оно разрослась до такой степени, что его корни попали на частную территорию. Местные жители опротестовали это решение, однако остались неуслышанными.

Тогда Кэрен и ее друзья вспомнили масштабную акцию, которая прошла в Перу. Здесь девушки пришли в парк и обвенчались с деревьями, чтобы привлечь внимание к вырубке лесов. Купер и ее подруги сделали тоже самое и провели торжественную церемонию с участием фикуса. Девушка поклялась растению в любви и верности и даже надела обручальное кольцо, пишет сайт «Свободная пресса».

Эта выходка возымела действие. Власти города согласились подождать с вырубкой и найти решение, которое бы устроило все стороны, передает телеканал «360».