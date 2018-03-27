Болгария отзывает из России своего посла для консультаций с правительством

СЕГОДНЯ 16:16 2018-03-27T16:16:38+03:00

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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в РФ Бойко Коцев вернется в Софию для консультаций с правительством. Об этом сообщила пресс-служба кабмина Болгарии.

«Премьер-министр (Бойко) Борисов рекомендовал послу (Бойко) Коцеву вернуться в Софию для консультаций с правительством Болгарии», – указано в сообщении правительства.

24 марта МИД Болгарии заверил, что не собирается высылать российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Сегодня, 27 марта, дипломатам в посольстве России в Оттаве и генконсульстве в Монреале сообщили, что они должны покинуть Канаду в течение 10 дней. Ранее США дали неделю на выезд из страны 48 сотрудников дипломатической миссии РФ и 12 сотрудников миссии ООН. 30 марта в Сиэтле закроют российское генконсульство.

Дипломатов России намерены выслать и другие страны. Германия, Франция и Польша – четырех, Чехия и Литва – трех, Дания, Нидерланды, Италия, Испания, Албания – двух, Швеция, Финляндия, Хорватия, Румыния, Эстония и Латвия - по одному. Украина решила выдворить 13 дипломатов.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал действия иностранных государств хамством, на которое Россия обязательно ответит.