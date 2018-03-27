2018-03-27T13:45:21+03:00
Политика

Лавров: Россия ответит на хамство Запада

Глава МИД РФ прокомментировал высылку российских дипломатов из стран ЕС и США
Алексей КАРЕЛИН
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Министр иностранных дел Сергей ЛавровМинистр иностранных дел Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал высылку российских дипломатов из стран ЕС и США хамством. Как отметил глава МИД РФ, Россия обязательно предпримет ответные шаги.

«Ответим, не сомневайтесь, потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется, и мы не будем», - сказал Лавров на международной конференции в Ташкенте.

Как сообщал сайт kp.ru, 16 стран ЕС, Канада, США, Норвегия, Украина намерены выслать российских дипломатов из своих стран из-за инцидента в Солсбери. Только США заявило о высылке 60 диппредставителей России, а также о закрытии генконсульства в Сиэтле. Украина вышлет 13 сотрудников российского посольства, ранее Лондон покинули 23 диппредставителя России. По каждой из перечисленных стран Россия подготовит ответные меры, заявила 26 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На своей странице в Фейсбуке Захарова отметила, что Россия всегда разделяла горе американцев и европейцев. Запад же проявил агрессию, несмотря на трагедию в Кемерове.

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