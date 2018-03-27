2018-03-27T15:41:45+03:00
В мире

Канада дала российским дипломатам 10 дней, чтобы покинуть страну

Россияне работают в посольстве РФ в Оттаве и генконсульстве в Монреале
Екатерина БОЛГОВА
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Представительство РФ в КанадеПредставительство РФ в КанадеФото: REUTERS
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Канада дала четырем российским дипломатам десять дней, чтобы покинуть страну. Как сообщил журналистам министр транспорта Канады Марк Гарно, речь идет о россиянах, упомянутых в соответствующем списке канадского министерства иностранных дел.

"Они определенное время находились под наблюдением", - сказал Гарно.

Он отметил, что дипломаты работают в посольстве России в Оттаве и генконсульстве в Монреале и «должны уехать из страны в течение 10 дней», передает телеканал CTV.

Напомним, накануне 16 европейских стран, а также США, Канада, Норвегия, Украина вслед за Великобританией объявили о высылке российских дипломатов — всего около 100 человек.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что из страны будут выдворены четверо российских дипломатов. По ее словам, это два сотрудника посольства РФ в Оттаве и два представителя генконсульства РФ в Монреале, которых канадские власти считают сотрудниками российских разведывательных служб. О сроках высылки она не уточнила. Также, отметила министр, будут аннулированы три заявки российского правительства на дополнительную аккредитацию дипломатического персонала.

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