Молдавия выслала трех российских дипломатов

СЕГОДНЯ 17:29 2018-03-27T17:29:11+03:00

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Молдавия высылает трех работников посольства России в этой стране. Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).

«Сегодня, 27 марта, был вызван посол России в Республике Молдова, которому было заявлено, что мы высылаем тред дипломатов Российской Федерации», - следует из сообщения МИДЕИ.

Как пишет сайт kp.ru, дипломаты высылаются со ставшей уже традиционной в последние дни формулировкой «ввиду деятельности не соответствующей статусу дипломата». Российские дипработники обязаны покинуть Молдавию в семидневный строк.

В начале марта между Россией и Великобританией разгорелся дипломатический скандал. Страны обменялись высылкой частей дипкорпуса.

26 марта США, Канада и почти два десятка европейских государств решили выступить единым фронтов в поддержку Лондона и объявили совокупно персонами нон-грата более ста российских дипломатических работников.

В Москве это назвали дешевым «политическим демаршем» и в МИД страны уже готовят пакет ответных шагов, которые будут более чем зеркальные.