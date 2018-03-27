2018-03-27T17:34:13+03:00
В мире

Граждан Египта, не пришедших на выборы президента, будут штрафовать

Решившим без уважительной причины прогулять президентские выборы придется выложить круглую сумму
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Среди двух кандидатов на высший пост в стране действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-СисиСреди двух кандидатов на высший пост в стране действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-СисиФото: REUTERS
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Гражданам Египта, которые предпочтут походу на выборы президента страны какие-либо другие занятия, придется раскошелиться. Согласно егопетскому закону о выборах всем уклонившимся от волеизъявления придется заплатить штраф.

"Закон гласит, что каждый избиратель, который откажется от участия в голосовании на президентских выборах, будет подвергнут штрафу на сумму в 500 египетских фунтов (порядка 30 долларов)", — сообщают местные СМИ.

Правда речь идет о тех избирателях, кто был внесен в списки голосующих, но не явился на участок без уважительной причины. Стоит отметить, что по нынешним меркам в Египте 30 долларов не такая уж и маленькая сумма.

В Египте во вторник второй день проходят президентские выборы. Всего в избирательных списках значатся порядка 60 миллионов граждан страны. Результаты голосования обнародуют 2 апреля.

На пост президента претендуют действующий президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, который правит страной с 2014 года, а также малоизвестный политик, лидер партии "Аль-Гэд" (Завтра) Муса Мустафа Муса.

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