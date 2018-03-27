Украина отказала Белоруссии в покупке "дочки" Сбербанка

СЕГОДНЯ 18:47 2018-03-27T18:47:23+03:00

В конце 2017 года НБУ подтвердил получение заявки от "Паритетбанка" на покупку 100 процентов Сбербанка Украины

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Белорусскому "Паритетбанку" отказано в покупке украинской "дочки" Сбербанка. Такое решение 27 марта принял Национальный банк Украины. Регулятор мотивировал это несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины.

"НБУ отказал акционерному обществу "Паритетбанк" (Республика Беларусь) в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины", - приводится в релизе Нацбанка Украины.

В тоже время, какие именно требования украинского законодательстыва не выполнило белорусское финансовое учрежнение, регуляторт умалчивает.

В конце прошлого года НБУ подтвердил получение заявки от "Паритетбанка" на покупку 100 процентов Сбербанка Украины. Украинским законодательством на это отводится три месяца.

Российские банки заявили о планах продать свои активы в марте 2017 года, после того Украина ввела санкции в отношении пяти украинских банков с российским финансовым участием, пишет ТАСС.

Стоит отметить, что "Паритетбанк" занимает в Беларуси 15 место по размеру активов. Его основным акционером является государство.